“DIFENDITI-IL CANCRO SI PUÒ PREVENIRE!” – INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE DI GIULIO

Presso l’Auditorium del Museo Ribezzo si è tenuta un’interessante conferenza sul tema:”Difenditi-il cancro si può prevenire”, organizzata dalla Fondazione Di Giulio, in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi ed il Patrocinio della ASL di Brindisi e del Comune di Brindisi. Molto soddisfacenti ed esaustivi i vari interventi che sono riusciti a focalizzare l’attenzione dei presenti sull’importante problematica. Finalmente, dopo due anni di pandemia, si possono riprendere le attività in presenza e la Fondazione Di Giulio ha voluto iniziare anche gli incontri con gli studenti degli Istituti Superiori. È essenziale sensibilizzare sulla prevenzione ed è assolutamente importante anticipare al massimo la diagnosi, perché una diagnosi precoce può agevolare il modo in cui affrontare la malattia. Una corretta informazione risulta essere di importanza assoluta. Largo spazio è stato dato alla necessità degli screening oncologici a cui sottoporsi con regolarità. In particolare, per quanto riguarda lo screening del carcinoma della mammella, “dal 2014 al 2019 il decremento nella mortalità nelle donne della fascia d’età coperta dallo screening (tra 50 e 69 anni) è stato maggiore (-16,4%) mentre è stato più modesto tra i 70 e i 79 anni (-6,1%). Nel periodo 1989-2019 in Europa sono stati evitati 440.000 decessi per cancro al seno”. È stata illustrata una importante iniziativa, una brochure, che verrà distribuita a breve, che sarà un mezzo utilissimo per diffondere la cultura della prevenzione, una guida pratica ed essenziale per le donne, per individuare i percorsi opportuni da seguire. I lavori sono stati presieduti dalla prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione Di Giulio. Anna Consales