DIFESA – ARESTA (IPF) INCONTRA I SINDACATI DIPENDENTI CIVILI

Si è svolto questa mattina, davanti al Ministero della Difesa di via XX Settembre a Roma, un incontro tra il capogruppo in Commissione difesa d’Insieme per il Futuro, Giovanni Luca Aresta e una delegazione dei sindacati dei dipendenti civili della difesa.

“È stata una preziosa occasione – ha affermato il parlamentare- per confrontarmi con i lavoratori e le lavoratrici della Difesa e ribadire il pieno sostegno alle loro richieste e ricordare gli obiettivi già ottenuti, anche grazie alla nostra iniziativa parlamentare. Segnatamente sulla questione delle indennità e del nuovo piano assunzioni il Governo ha cominciato ad attuare gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e con il Parlamento.”

“Il lavoro svolto dai dipendenti civili della Difesa – prosegue Aresta- è fondamentale per garantire la piena efficienza del nostro strumento militare. Il mancato turnover dovuto al blocco delle assunzioni, stava infatti comportando un invecchiamento dell’età media del personale e la perdita di professionalità e sapere che hanno sempre garantito negli stabilimenti ed arsenali della Difesa eccellenze e capacità industriali di prim’ordine.”

“Sono particolarmente soddisfatto – conclude Aresta- del rapporto instaurato in questi anni di legislatura con il personale civile della difesa e le loro organizzazioni sindacali. Faccio appello al Governo affinché in questi giorni si acceleri il piano per le assunzioni con il bando di nuovi concorsi.”