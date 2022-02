DIFFAMO’ SU FACEBOOK L’IMPRESA BARRETTA  – PATTEGGIA 2 MESI DI RECLUSIONE

In data 27/04/2019, la Sig.ra A.d.C. pubblicava sul social network facebook – in risposta ad un post apparso sulla pagina “Per sempre Brindisi” concernente commenti al servizio televisivo “Linea Blu” andato in onda il 27/04/2019, il seguente commento: “prenditela con i cessi Barretta non con la Rai sono loro che hanno chiesto pubblicità personale.. gente di merda che sta in piedi grazie a questa città ed ai suoi politici piedini da quattro soldi come loro. Proprio loro che dovevano esaltarla”.

Subito dopo la lettura del post, la impresa Barretta si rivolgeva al proprio Avvocato che a seguito di denuncia provvedeva a querelare l’avventata autrice del post ritenendolo lesivo della reputazione e dell’onore della medesima, oltre che espresso in maniera triviale fuori dai limiti di continenza e moderazione richiesti da un normale diritto di critica.

A seguito di decreto di citazione in giudizio, formulato dal P.M. Alfredo Manca, all’udienza del 04/02/2022, il Giudice Dott. Simone Orazio ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di A.D.C. applicando alla stessa la pena di mesi 2 di reclusione, previa concessione delle circostante attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante (la pubblicazione a mezzo Facebook) condannando la imputata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Pena sospesa.

La Impresa Barretta ha ora cinque anni per promuovere in separato giudizio civile domanda per il risarcimento dei danni non patrimoniali connessi al fatto.