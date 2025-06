Digital Innovation talk. Convegno in Confcommercio a Brindisi

L’Intelligenza artificiale (AI) a supporto degli imprenditori del commercio. Convegno nel pomeriggio, presso la sede di Confcommercio, a Brindisi, sul tema “Digital Innovation Talk”, un evento organizzato in collaborazione con “The Digital Box” per favorire la conoscenza e l’utilizzo di questo innovativo strumento tecnologico che non sostituirà l’intelligenza umana ma camminerà di pari passo per incrementare la qualità del lavoro e dei servizi offerti.

I lavori sono stati avviati dal Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo.