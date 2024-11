Digitalizzazione, 400mila euro al Comune di Francavilla Fontana. Bruno: “Una grande rivoluzione di trasparenza e accessibilità alle pratiche edilizie”

Francavilla Fontana ha ottenuto il finanziamento da 400mila euro della Regione Puglia, per la digitalizzazione delle pratiche edilizie.

Grazie a questo finanziamento sarà finalmente possibile facilitare l’accesso alle informazioni per cittadini e imprese. In particolare, con questa piccola grande rivoluzione, i cittadini potranno consultare i documenti in qualsiasi momento, senza dover recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Le pratiche edilizie potranno essere gestite in modo più efficiente, con una conseguente riduzione dei tempi di attesa per i cittadini.

Infine, la digitalizzazione permetterà agli uffici di lavorare in modo più organizzato e veloce.

Il nostro progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione di Valutazione, ottenendo un punteggio che ci ha permesso di essere ammessi al finanziamento.

Ma non siamo i soli. In provincia di Brindisi lo stesso risultato è stato raggiunto da Latiano, Erchie e Villa Castelli che insieme otterranno 400mila euro; da Oria e San Michele Salentino, per 250mila euro; Ostuni, 400mila euro; San Vito dei Normanni, 250mila euro.

