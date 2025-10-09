

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un interessante convegno sul tema:”Dignità nei luoghi privati della libertà personale. Per una Giustizia giusta”,: organizzato dalla Provincia di Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali e il Consiglio Regionale della Puglia. Un incontro per confrontarsi con istituzioni, professionisti e operatori per riflettere sui diritti e dignità nelle strutture detentive e nei luoghi privativi della libertà personale.

Dopo i saluti istituzionali di Valentina Farina, Garante delle persone private della libertà (Provincia di Brindisi) e di Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, è seguita la Relazione Annuale del Garante, a cura di Valentina Farina. Sono seguiti alcuni interventi su Costituzione, giustizia di sorveglianza, garanzie e territorio. Si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Lavorare per la dignità: esperienze operative sul campo”. Nella seconda parte della mattinata ci sono stati alcuni interventi istituzionali con i rappresentanti degli ordini professionali e delle sigle di categoria. Un appuntamento molto importante al fine di promuovere una Giustizia veramente “giusta”. Anna Consales