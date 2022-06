“Dillo con una card-pensieri gentili in città”, veramente un bellissimo progetto di Ilaria Lenzitti. L’ abbiamo incontrata e ci ha così spiegato la sua idea:

“In un mondo in cui è diventata quasi un’impresa sorridere e trovare un po’ di serenità, ho pensato come poter fare la mia parte. Sono una piccola artigiana autodidatta che realizza creazioni con diversi materiali; in particolare amo lavorare la carta ed è sempre una grande emozione vedere come da un semplice foglio possa nascere qualcosa che renda felici le persone.

Ispirata dall’idea che avevo lanciato durante il lungo periodo di lockdown, è nato il progetto “Dillo con una Card – Pensieri Gentili in città”, con lo scopo di regalare un attimo di spensieratezza ai miei concittadini.

Le Card, che da noi sono ancora poco diffuse e che vengono definite anche “Pensieri Gentili”, in Italia sono spesso di accompagnamento ad un regalo, più raramente sono donate come regalo principale, ma, in ogni caso, restano il primo biglietto da visita per dire ad una persona che la stiamo pensando, che le auguriamo un felice compleanno, che le siamo vicino in un momento bello o anche meno bello e in tutti questi casi la personalizzazione, quel dettaglio particolare, fa sì che chi la riceve possa sentirsi davvero speciale.

I “Pensieri Gentili” sono per me un modo per donare a questa società una vita più dolce, dando valore ai rapporti umani anche attraverso un piccolo gesto, frasi, colori e disegni su carta e che esprimano vicinanza, empatia.

Sono fermamente convinta che i piccoli gesti possano cambiare in meglio la vita di chiunque, un po’ come quando ci sentiamo dire da qualcuno che, in quel determinato momento della vita in cui sta toccando davvero il fondo, gli basterebbe un piccolo segno di umanità. Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici.

Amo profondamente la mia città e provare a strappare un sorriso, far battere un cuore o, perché no, svoltare la giornata a qualcuno che sta passando un momento difficile è la mission del mio progetto.

A partire dal 21 giugno 2022, fino a metà settembre circa (o almeno fino a quando reggono le belle giornate) ho deciso di dedicare una parte del mio tempo alla produzione di Card lavorate e colorate a mano con soggetti e frasi differenti che abbiano sempre un richiamo positivo da regalare alla mia Brindisi.

Nel corso delle settimane le lascerò in maniera del tutto gratuita in tutti i luoghi di ritrovo della città, come le piazze, i parchi, le panchine delle fermate degli autobus e tutti i posti in cui potranno essere visibili o in cui me ne sarà data occasione, proprio per poter arrivare al maggior numero di persone possibili. Saranno riconoscibili perchè avranno un cartellino “Prendimi!” su cui è spiegato in breve il progetto e, una volta scovate, saranno dei nuovi proprietari che potranno farne l’uso che li rende più felici: conservarle, regalarle, usarle per accompagnare un regalo, ma mai buttarle (soprattutto per strada!!!). Inoltre, sarebbe bellissimo vederle fotografate e pubblicate sui social taggando @NonSonoCaramelle, per creare un album dedicato”.

Veramente un bel progetto di una ragazza che, con le sue bellissime creazioni, vuole donare un pensiero, un gesto gentile per la sua città. Anna Consales