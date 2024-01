Dimensionamento scolastico – una nota di “Azione”

Le polemiche di queste ultime ore sul “piano provinciale di ridimensionamento scolastico”

stanno davvero mortificando il mondo della scuola ridotto a terreno di scontro e

strumentalizzazione politica.

Appare evidente che se poche risorse ci sono e se si ha la necessità di “ridimensionare” lo si

deve innanzitutto ad una legge di bilancio del centrodestra, che non prevede nuove risorse e

dedica all’Istruzione solo un singolo articolo finalizzando a un pesante dimensionamento

della rete scolastica in tutto il territorio nazionale, con conseguenti tagli di posti di lavoro per

Dirigenti Scolastici e personale ATA. Appare evidente che gli annunciati interventi a livello

governativo da parte dell’On. d’Attis dovevano essere fatti molto prima e non ora, soltanto e

specificatamente a favore di un Comprensivo della sua città.

Va ricordato, inoltre, che in sede di redazione del piano di ridimensionamento le norme

prevedono più momenti di condivisione e concertazione. Per tale motivo non ci spieghiamo

la posizione del Comune di Brindisi che avrebbe avuto tutto il tempo e gli strumenti per

formulare proposte risolutive e determinanti per la valorizzazione ed il potenziamento sotto

tutti gli aspetti, logistici, strutturali, organizzativi e didattico educativi, di una nuova rete di

Istituti Comprensivi nel capoluogo.

Nel merito della questione, si può osservare che il nuovo piano di dimensionarnento

certamente difende l’offerta formativa delle scuole interessate, offerta che un Istituto

omnicomprensivo ad indirizzo europeo che parta dalla scuola dell’infanzia per finire con il

conseguimento del diploma di scuola secondaria, riuscirebbe difficilmente a trovare

competitor sul piano della progettualità e delle risorse economiche finalizzate al

potenziamento delle attività didattiche e degli strumenti a finalità educativa e formativa. Il

timore che aleggia tra le famiglie degli utenti delle classi a indirizzo europeo che riguarda

spostamenti di sede e di insegnanti di fatto è infondato. Nero su bianco, il dimensionamento

prevede solo il cambiamento della sede della segreteria e della dirigenza per le scuole

accorpate. Qualsiasi altro spostamento sarebbe contrario alle norme vigenti in materia di

diritto delle famiglie, scelta della sede scolastica per viciniorità o comodità e in merito al

diritto indiscusso dei docenti di titolarità nel plesso e nella classe in cui già lavorano. Nessun

docente può essere sostituito da un altro senza infrangere il sacrosanto diritto di continuità

sancito nel CCNL dei lavoratori della Scuola. Inoltre, meraviglia il fatto che in una nota

riportata a piè di pagina nella Delibera Regionale sul dimensionamento, il parere dell’ IS sia

quello di accorpare tutto l’IC Centro all’Istituto superiore Fermi Monticelli (parere che, se

fosse stato avallato, avrebbe di fatto fatto perdere la totale autonomia all’IC Centro che

sarebbe stato tutto accorpato all’Istituto Superiore) mentre si ha da ridire se le sole classi ad

indirizzo europeo (149 alunni) vengano unite insieme alle scuole del Rione Paradiso. Qual è

la differenza, posto che ogni realtà scolastica cittadina rappresenta con orgoglio una

eccellenza?

Ciò che va ribadito con forza è proprio questo: l’offerta formativa non sarà penalizzata e

chiunque parli di “cancellazioni” e depotenziamenti forse ignora che l’IC Centro perde sì 149

alunni, ma ne acquisisce oltre 150 accorpando le scuole di Tuturano. Allo stesso modo, si

garantirebbe alle scuole del Paradiso l’integrazione in un più ampio e ricco contesto

educativo. Da questi accorpamenti tutte le scuole interessate possono trarre solo

giovamenti, integrandosi tra loro ed evitando che alcune restino relegate a realtà ritenute a

rischio di impoverimento culturale e di dispersione scolastica. In parole povere, le sezioni

europee ubicate in centro non vengono assolutamente toccate: restano nell’odierna sede e

con i loro insegnanti. Concretamente nulla cambia per la Scuola Europea dell’Infanzia,

Primaria e Secondaria di primo grado, mentre le scuole di Tuturano e Paradiso uscirebbero

da contesti scolastici isolati e periferici per entrare a fare parte di realtà più diversificate,

avvantaggiare scambi, collaborazione e cooperazione al fine di creare vere e proprie

comunità di ampio respiro culturale, progettuale e in linea con le direttive sulla formazione

del Cittadino indicate dall’Unione europea che chiede l’apertura dei confini scolastici alle

realtà circostanti per il raggiungimento delle competenze attese da una cittadinanza europea

attiva e di pari livello culturale e educativo.

AZIONE Brindisi