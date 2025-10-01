Dimissioni assessore Scioscioli – Una nota di Quarta

Apprendo con grande dispiacere delle dimissioni, giunte questa mattina nelle mani del Sindaco, dell’Assessore Scioscioli.

In questo anno ho avuto il piacere e l’onore di confrontarmi con una persona estremamente preparata, trasparente e sempre disponibile al dialogo. Le motivazioni di carattere personale che hanno portato l’Assessore Scioscioli a questa decisione meritano il massimo rispetto, e mi auguro sinceramente che possa superare quanto prima le difficoltà che lo hanno costretto a fare un passo indietro.

Tuttavia, non possiamo ignorare l’importanza strategica del ruolo che l’Assessore ricopriva. In un momento delicato come quello attuale, con la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali ormai nel vivo, tale delega non può rimanere vacante.

Inoltre, alla luce della richiesta ufficialmente presentata da Fratelli d’Italia — e sostenuta anche dal sottoscritto — in cui si chiedeva al Sindaco il ritiro delle deleghe conferite ai due assessori in quota FdI, ritengo che sia giunto il momento di avviare una riflessione seria e costruttiva.

Forse è opportuno anticipare un più ampio rimpasto di giunta, finalizzato non solo alla sostituzione dell’Assessore dimissionario, ma anche a un deciso rilancio dell’azione amministrativa. Un rilancio che deve necessariamente partire dal rispetto degli equilibri politici e dal coinvolgimento di tutte le forze che hanno contribuito alla vittoria del Sindaco Marchionna.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi