Dimissioni Dott. D’Andria, la UIL FPL Brindisi esige chiarezza.

In merito alla notizia delle dimissioni rassegnate dal primario facente funzioni del Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino, il dott. Giuseppe D’Andria, la UIL FPL Brindisi ritiene doveroso intervenire per fare chiarezza ed evitare che la situazione scivoli nel campo della facile strumentalizzazione.

Trasparenza e Responsabilità:

Non possiamo accettare una narrazione che punti esclusivamente alla “scelta personale” o al generico disagio senza andare a fondo delle motivazioni. Come rappresentanza sindacale e addetti ai lavori, poniamo dei quesiti diretti.

Le ragioni del recesso:

Il dott. D’Andria chiarisca se le dimissioni sono frutto di una reale disorganizzazione strutturale o se vi siano altre motivazioni sottostanti.

Prestazioni Aggiuntive:

È noto che in questi giorni il dibattito sia acceso sul tema del pagamento delle prestazioni aggiuntive alla dirigenza medica. Auspichiamo fermamente che la rinuncia a un ruolo di vicariato non sia legata a logiche di natura economica o contrattuale di questo tipo. Lasciare un incarico di tale responsabilità richiede giustificazioni solide e trasparenti.

Oltre la Direzione Generale:

Non è accettabile far ricadere sistematicamente ogni criticità operativa esclusivamente sulla Direzione Generale; ogni attore in campo deve assumersi le proprie responsabilità gestionali.

Le richieste della UIL FPL alla Direzione Strategica:

Per porre fine a un clima di perenne incertezza che logora sia l’utenza che i lavoratori, chiediamo al Direttore Generale un intervento immediato.

Bando Urgente:

Pubblicazione immediata del bando per la copertura del posto di Direttore dell’Unità Operativa.

La stabilità di un reparto critico come il Pronto Soccorso non può prescindere da una guida strutturata e definitiva.

Investimenti sul Personale Interno:

La soluzione al caos non è un mistero. Bisogna smettere di rincorrere l’emergenza pagando “gettonisti”, prestazioni aggiuntive record o richiamando personale in pensione.

Valorizzazione del Dipendente:

Quelle stesse risorse economiche, se investite stabilmente sul personale dipendente, garantirebbero un servizio d’eccellenza. I dirigenti medici e il personale del comparto dimostrano ogni giorno grande professionalità, ma sono vittima di un sistema che li “maltratta” e li espone alle legittime, seppur spesso aspre, lamentele dei cittadini.

Il personale lavora ogni giorno nell’incertezza. Chiediamo dignità per chi resta in prima linea e risposte concrete per i cittadini che pretendono, giustamente, una sanità d’eccellenza.

Il Segreteria Generale

UIL FPL BRINDISI

Facecchia Gianluca