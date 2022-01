DIMISSIONI DOTT. OLIVA – INTERROGAZIONE DI CAROLI (FDI)

CAROLI: DIMISSIONI DR. OLIVA PRESENTATA UN INTERROGAZIONE E AUDIZIONE IN COMMISSIONE

Caroli: “Quanto denuncia Oliva è frutto di una cattiva gestione della sanità in terra di brindisi. Emiliano continua a penalizzare il territorio brindisino”.

Le dimissioni del dott. Arturo Oliva, Direttore del Distretto Sanitario Francavilla-Ceglie, non ci lasciano indifferenti e allo stesso tempo non ci trovano impreparati di fronte ad una disorganizzazione che da tempo denunciamo. Ho provveduto ad inviare una interrogazione una richiesta di audizione in commissione sanità del Direttore Pasqualone e del Presidente Emiliano.

La Asl di Brindisi ha necessità di essere riorganizzata ed è inaccettabile che ad oggi non vi sia ancora stata la nomina del Nuovo Direttore Generale il dott. Roseto, permettendogli di entrare nel pieno dei suoi poteri. Nel momento critico e di difficoltà che stiamo vivendo sono inaccettabili 45 giorni di vuoto amministrativo per la Asl. Dobbiamo evidenziare, ancora una volta, che Emiliano continua a vendicarsi del territorio brindisino, mai visto tanto distacco tra Regione e territorio in particolare per la sanità.

Luigi Caroli – Consigliere Regionale FdI