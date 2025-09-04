Dimissioni primario Neonatologia del Perrino – Una delegazione di Forza Italia ha incontrato il DG dell’Asl di Brindisi

Una delegazione di Forza Italia, composta dalla vice coordinatrice provinciale Lubiana Del Prete, dalla coordinatrice cittadina Livia Antonucci e dalle consigliere comunali Ernestina Sicilia, Tiziana Martucci e Maria Ciaccia, ha incontrato nel pomeriggio il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Brindisi Maurizio De Nuccio per esprimere forti preoccupazioni in riferimento alla notizia delle dimissioni del primario di Neonatologia dell’ospedale Perrino.

Il dott. De Nuccio ha affermato che la decisione del dottor Francesco Dituri di rassegnare le dimissioni da direttore della Neonatologia dell’ospedale Perrino è ascrivibile a ragioni personali e non dipende in alcun modo dalle dinamiche di funzionamento del reparto dove operano medici e infermieri particolarmente qualificati che garantiscono piena assistenza ai neonati.

Il Direttore generale, inoltre, ha confermato che si procederà immediatamente con lo scorrimento della graduatoria e quindi sarà imminente la nomina di un nuovo Direttore di Neonatologia.

Inoltre, si sta lavorando con impegno per superare anche i problemi che attualmente impediscono il ricovero di neonati con meno di 34 settimane di vita.

Forza Italia, in conclusione, ha ringraziato il dott. De Nuccio per la immediata disponibilità ed ha chiesto di ricevere informazioni dettagliate sugli sviluppi della situazione.