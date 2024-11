Dinamo Brindisi, colpaccio ad Avellino: vittoria col brivido e capolista solitaria

La Dinamo Brindisi si conferma ancora una volta tra le protagoniste assolute della stagione ed espugna, per il secondo anno consecutivo, l’infuocato Pala Del Mauro, casa della gloriosa Scandone Avellino, con un sofferto e incredibile 71-70 finale. Gli uomini di coach Cristofaro hanno dimostrato grinta e determinazione fino all’ultimo secondo, strappando la vittoria in un match al cardiopalma e conquistando il primato in solitaria con 14 punti, grazie a 7 vittorie su 8 partite disputate.

Il successo della Dinamo non è stato certo facile: la Scandone, sospinta dal calore dei suoi tifosi, ha preso subito il controllo della gara, riuscendo a portarsi fino a un massimo vantaggio di +11 nel primo tempo. L’inizio di partita è stato esplosivo, con le giocate di Pulli, Jovanovic e Urbonas per la Dinamo, ma sono stati Stefanini e Trapani a prendere le redini per Avellino, che grazie ai rimbalzi offensivi ha chiuso il primo quarto in vantaggio per 28-19.

Nel secondo quarto, la Dinamo ha piazzato un importante break di 13-0, guidato dall’asse Di Ianni-Datuowei-Jovanovic e dall’ingresso decisivo di Greco, sempre fondamentale in difesa, riportando così la partita in equilibrio. La Scandone ha faticato a contenere le offensive biancoblù, che hanno ristabilito la parità sul 30-30 al 15’. All’intervallo, Brindisi inseguiva di appena due lunghezze, 42-40. Il terzo quarto ha visto un’Avellino determinata a riprendere in mano la gara, mentre la Dinamo, nonostante qualche imprecisione in attacco, è rimasta a contatto grazie alle triple di Di Ianni. Soliani ha poi chiuso il quarto con una tripla che ha fissato il punteggio sul 59-55.

L’ultimo quarto è stato un concentrato di emozioni: le squadre hanno lottato punto a punto, ma nei momenti decisivi è emersa tutta la grinta della Dinamo. Datuowei e Beltadze hanno regalato il primo vantaggio a pochi minuti dalla fine, e la determinazione brindisina ha avuto la meglio. Una straordinaria stoppata di Di Ianni ha sigillato una vittoria memorabile per coach Cristofaro e i suoi ragazzi per 70-71. Questa vittoria non rappresenta solo due punti in classifica, ma un trionfo costruito con pazienza, concentrazione e coraggio su uno dei campi più difficili del campionato.

Ora la squadra si prepara a tornare in casa per affrontare Adria Bari sabato prossimo, 16 Novembre alle 18. Appuntamento imperdibile al PalaZumbo: tutti a tifare per questi fantastici ragazzi.

Scandone Avellino – Dinamo Basket Brindisi 70-71 (28-19, 42-40, 59-55, 70-71)

Felice Scandone Avellino: D’Offizi 2, Zanini 4, Iannicelli 3, Trapani 11, Soliani 3, Stefanini 22, Pichi 16, Paglia, Iacorossi, Jaskus 9 – All. Sanfilippo

Dinamo Brindisi: Greco, De Luca, Jovanovic 10, Urbonas 5, Datuowei 10, Pulli 15, Stonkus 8, Calo’ 4, Di Ianni 13, Delvecchio, Beltadze 6 – All. Cristofaro

Arbitri: Mandato Mattia di San Nicola La Strada (Ce) – Sacco Mauro di Salerno