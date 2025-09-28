Dinamo Brindisi, esordio da favola: battuta la Viola Reggio Calabria 80-73 dopo un overtime

La Dinamo Brindisi inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione, superando una delle squadre più quotate del campionato come la Viola Reggio Calabria. Davanti a un PalaZumbo gremito, i ragazzi di coach Cristofaro conquistano una vittoria pesantissima per 80-73 dopo un tempo supplementare, al termine di una gara ricca di emozioni, colpi di scena e grande intensità. A brillare in particolare le prestazioni in doppia cifra di Stankovic, Jovanovic e Sapiega, autentici trascinatori della serata.

Il quintetto iniziale vede in campo Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e capitan Pulli. L’avvio è di grande energia: la Dinamo parte forte con diverse soluzioni offensive, trovando subito fiducia nei propri terminali. Sugli scudi Jovanovic, che mette a referto 8 punti personali nel solo primo quarto, ma dall’altra parte Laquintana accende la Viola segnando il primo vantaggio ospite. Il botta e risposta prosegue fino all’ultima azione del periodo, quando una zampata di Cissè sulla sirena fissa il 20-20. Nel secondo quarto i biancoazzurri alzano il ritmo: le triple di Greco, Stankovic e dello stesso Cissè fanno esplodere il PalaZumbo e valgono il massimo vantaggio (31-23). Ani e Clark provano a rianimare la Viola, ma ancora Greco con un’altra tripla trascina la Dinamo fino al 42-35 di metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi, i cinque punti consecutivi di Di Ianni tengono avanti la Dinamo, che però abbassa l’intensità permettendo agli ospiti di rientrare. Laquintana e Fiusco accorciano, mentre Fernandez firma il sorpasso Viola (50-52) alla fine della terza frazione. Nell’ultimo quarto le emozioni non mancano: Marini colpisce dall’arco per il +6 ospite (55-61), ma Stankovic e Sapiega non mollano. Nel finale la Dinamo trova energia e lucidità con la palla rubata di Jovanovic e contropiede vincente che vale il nuovo vantaggio. Marini fa 1/2 dalla lunetta e la sirena sancisce la parità (66-66), rimandando tutto all’overtime. Nel tempo supplementare la Dinamo prende in mano la partita: la tripla pesantissima di Di Ianni allo scadere dei 24 secondi da distanza siderale porta i biancoazzurri sul +4 (73-69). La freddezza di Jovanovic dalla lunetta chiude definitivamente i conti, regalando alla Dinamo Brindisi la prima, splendida vittoria stagionale per 80-73.

Domenica 5 ottobre la Dinamo affronterà la prima trasferta dell’anno sul difficile campo degli Svincolati Milazzo. Palla a due alle ore 18:30

Dinamo Basket Brindisi – Redel Viola Reggio Calabria: 80-73 dts (20-20; 42-35; 50-52; 66-66;

80-73)

Dinamo Brindisi: Greco 7, Costabile, Stankovic 16, Paciulli, Jovanovic 19, Pulli 4, Di Ianni 8, Sapiega 17, Cissè 9, Panile ne, Sannelli ne. Coach: Cristofaro

Viola Reggio Calabria: Fiusco 12, Agbortabi, Ani 9, Paulinus 4, Fernandez 7, Zampa 5, Marini 4, Clark 7, Laquintana 25, Pes ne. Coach: Cadeo

Arbitri: Laveneziana – Procacci