Dinamo Brindisi, poker al PalaZumbo: battuta anche Rende 78-62

La Dinamo Brindisi festeggia un’altra notte di fuoco al PalaZumbo, centrando la quarta vittoria su quattro in casa e confermando un legame sempre più forte con il proprio pubblico. La squadra entra in campo con ritmo alto e idee chiare, costruendo nel secondo quarto il parziale che cambia la partita: un 27-9 che spezza l’equilibrio e apre una gara condotta con sicurezza fino al massimo vantaggio di +30 nel quarto periodo. Tre giocatori in doppia cifra, due a quota 9, e due prestazioni che brillano: i 25 punti di un Jovanovic ancora una volta dominante e la doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi per Di Ianni. Assente Cissè fermato in settimana per infortunio.

Coach Cristofaro riparte dal quintetto ormai consolidato con Jovanovic, Stankovic, Spaiega, Di Ianni e Pulli. Dopo pochi possessi Stankovic subisce un colpo ed è costretto a lasciare il campo. Greco entra senza timori e firma 4 punti che spingono la Dinamo sull’8-2. Brindisi prende il controllo grazie a una presenza più decisa a rimbalzo e alla solita mano educata di Jovanovic che infila la tripla del primo vantaggio in doppia cifra (17-4). Rende prova a scuotersi con le iniziative di Yeyap e Boccasavia, poi la bomba di Dovera accorcia fino al 19-15. La Dinamo però

tiene salda l’inerzia e chiude il primo quarto avanti 21-15. L’apertura del secondo periodo porta la firma di Cagnacci, ma è Sapiega a caricarsi la squadra sulle spalle punendo ogni distrazione ospite. La tripla di Di Ianni ristabilisce il massimo margine (33-21 al 15’). Brindisi sfrutta gli extrapossessi, corre bene in campo aperto e vola con Di Ianni che prima stoppa poi chiude il contropiede in schiacciata. Stankovic aggiunge cinque punti consecutivi che spingono i biancoazzurri a giocare con fluidità quasi naturale. La Dinamo chiude un primo tempo di grande qualità tirando con il 71% da due e doppiando gli ospiti all’intervallo 48-24.

Al rientro dagli spogliatoi Rende trova ossigeno in attacco: Boccasavia e Lazzari colpiscono con due triple consecutive che ridanno ritmo e fiducia agli ospiti. La Dinamo però non si scompone e risponde con Di Ianni che firma la sua seconda bomba di serata per il 55-33. Dovera prova a tenere viva la gara con canestro e libero aggiuntivo, ma Brindisi continua a dettare legge. Jovanovic e Stankovic affondano un altro strappo che vale il +26 e il terzo quarto si chiude con la Dinamo in pieno controllo 64-39. L’ultimo quarto si apre Pulli, Di Ianni e Greco che allargano il divario fino al massimo vantaggio di serata (71-41) con 6’30” da giocare. La superiorità costruita nei primi tre periodi permette a coach Cristofaro di mandare in campo i giovani Costabile, Pantile e Sannelli che trovano minuti preziosi e l’applauso del pubblico. Il finale è controllato e il risultato non cambia la sostanza di una vittoria netta e meritata.

Prossimo impegno domenica 16 novembre alle 18:00 per il derby contro la Climaway Basket Monopoli.

Dinamo Basket Brindisi – Bim Bum Basket Rende 78-62 (21-15; 48-24; 64-39; 78-62)

Dinamo Brindisi: Greco 6, Pantile, Costabile 4, Stankovic 10, Sannelli, Jovanovic 25, Pulli 9, Di Ianni 15, Sapiega 9, Paciulli ne, Cissè ne. Coach: Cristofaro

Bim Bum Rende: Usai 4, Lazzari 6, Cavalieri 2, Dovera 16, Boccasavia 12, Guido 4, Cagnacci 11, Schifeo, Yeyap 7, Gagliardi ne, Cerchiaro ne, Tarozzi ne. Coach: Di Martino

Arbitri: Procacci-Anselmi