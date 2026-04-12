Dinamo Brindisi travolgente: Barcellona ko 79-55 nel giorno delle 200 panchine di coach Cristofaro

Prestazione autoritaria della Dinamo Brindisi che, davanti al proprio pubblico, supera nettamente Barcellona Basket con il punteggio di 79-55 e centra la terza vittoria consecutiva. Un successo dal sapore speciale, arrivato nel giorno della panchina numero 200 di coach Cristofaro, celebrato nel migliore dei modi dalla sua squadra. I biancazzurri confermano il loro rendimento impeccabile tra le mura amiche, conquistando la tredicesima vittoria in altrettante gare casalinghe stagionali. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 15-12, la partita cambia volto nel secondo periodo: la Dinamo alza l’intensità su entrambi i lati del campo e piazza un parziale devastante di 28-12 che indirizza definitivamente l’incontro. Ottime le prove individuali con Gonzalez che guida i suoi con 17 punti e 5 assist, mentre Di Ianni sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Stankovic, Sapiega e Cissè, a conferma di una prestazione corale di altissimo livello.

Coach Cristofaro si affida al quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio è favorevole agli ospiti, che si portano sullo 0-4 con Sebastianelli, ma la reazione brindisina è immediata con i canestri dall’arco di Stankovic e Di Ianni. L’ingresso di Cissè e Costabile dà ulteriore energia e consente alla Dinamo di chiudere il primo quarto avanti 15-12. Nel secondo periodo i padroni di casa prendono definitivamente il controllo: i giovani Costabile e Cissè danno continuità, mentre un’incursione di Di Ianni vale il primo vantaggio in doppia cifra (27-16 al 15’). Sapiega e Greco firmano un break che vale il +20 (37-17), con Barcellona che trova un raro canestro con Sebastianelli dopo diversi minuti di difficoltà. All’intervallo lungo il punteggio è di 43-24.

Alla ripresa Cessel prova a scuotere gli ospiti con sei punti consecutivi, ma la Dinamo mantiene alta la concentrazione. L’aggressività difensiva dei biancazzurri limita fortemente la manovra avversaria, costringendo i siciliani a tiri complicati e numerose palle perse. Brindisi continua a spingere e, con Cissè protagonista sotto canestro, tocca il massimo vantaggio sul 60-35. Gonzalez e Sapiega fissano il punteggio sul 65-38 a fine terzo quarto con un margine di +27. L’ultimo periodo scorre senza sussulti, con la Dinamo in pieno controllo e spazio anche per le rotazioni: minuti in campo per Paciulli e Mazzeo, prima della sirena finale che sancisce il netto 79-55. Una prova difensiva di grande spessore per la formazione brindisina capace di concedere appena 55 punti agli avversari e di dominare la gara per intensità ed esecuzione.

La Dinamo tornerà in campo domenica 19 aprile per la penultima giornata di campionato, sul campo di Mola di Bari, con palla a due fissata alle ore 18:00.

Dinamo Basket Brindisi – Bk 4.0 Barcellona Basket 79-55 (15-12; 43-24; 65-38; 79-55)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Costabile 6, Stankovic 13, Mazzeo 2, Paciulli, Pulli, Gonzalez 17, Di

Ianni 14, Sapiega 12, Cissè 10. Coach: Cristofaro

Barcellona Basket: Okereke 6, Di Marzio 1, Aguzzoli 10, Malkic 1, Sebastianelli 13, Sindoni, Dancetovic, Cessel 13, Fraga 8, Galipo’, Grivo 3. Coach: Bartocci

Arbitri: Procacci-Buonasorte