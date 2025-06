Dinamo – Concluso il rapporto con il GM Dario Recchia

La Dinamo Basket Brindisi comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il General Manager Dario Recchia che lascia la società dopo nove stagioni di attività.

Entrato in Dinamo nel 2016, Dario ha ricoperto nel tempo diversi incarichi dirigenziali, dal responsabile stampa al direttore sportivo, fino al ruolo di General Manager. Durante la sua permanenza, il club ha centrato quattro promozioni, raggiungendo la Serie B Interregionale e ottenendo la salvezza nelle ultime due stagioni.

La società desidera esprimere a Dario Recchia un sentito ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e l’impegno profuso in questi anni, che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita e allo sviluppo del progetto Dinamo Brindisi. A lui i migliori auguri per il futuro professionale e personale. Grazie Dario di aver fatto parte della famiglia Dinamo!