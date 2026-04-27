Dinamo – Vittoria 79-75 nell’ultima casalinga e terzo posto in regular season. Ora i playoff!

La Dinamo Brindisi chiude la regular season nel migliore dei modi, superando la Valentino Basket Castellaneta per 79-75 al PalaZumbo e conquistando un prestigioso terzo posto a quota 40 punti, in coabitazione con Matera, Reggio Calabria e Ragusa. Un piazzamento di grande valore, che certifica il livello altissimo raggiunto dalla squadra in questa stagione e proietta i biancoblu verso i playoff, al via già dalla prossima settimana, con entusiasmo e ambizione. Il successo contro Castellaneta non è solo l’ennesima dimostrazione di solidità e carattere, ma rappresenta anche il sigillo su un percorso casalingo semplicemente perfetto: 14 vittorie su 14 al PalaZumbo. Un fortino inespugnabile, costruito partita dopo partita. Tra i protagonisti di questa vittoria spicca la prestazione dominante di Sapiega, autore di una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi, ben supportato dal giovane Costabile, anche lui in doppia cifra, e da un gruppo capace di reagire alle difficoltà con maturità e lucidità.

Priva di Stankovic, la Dinamo parte con Gonzalez, Costabile, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Dopo un avvio favorevole agli ospiti (0-6, poi 10-3), i biancoblu reagiscono con Pulli e le triple di Sapiega, che firmano il sorpasso. La difesa cresce e consente di chiudere il primo quarto avanti 22-16. Nel secondo periodo Castellaneta trova continuità offensiva con Tamulis, Basile e Ojo, riuscendo a rientrare fino alla parità sul 32-32. La Dinamo risponde con Cissè e Di Ianni, ma la tripla di Casarola allo scadere manda le squadre all’intervallo sul 39-36 per gli ospiti.

È nel terzo quarto che la Dinamo indirizza la partita. Il parziale di 16-1 in avvio cambia completamente l’inerzia: Costabile e Sapiega trovano subito punti importanti, Gonzalez si sblocca dopo un primo tempo in sordina e Greco colpisce dalla distanza. Castellaneta prova a restare in partita con i liberi di Buo, ma la Dinamo continua a spingere con le triple di Costabile e Gonzalez, chiudendo il terzo periodo sul 62-50. Nell’ultimo quarto la Dinamo allunga fino al +14 (70-56), ma Castellaneta rientra con i canestri di Ojo, Buo e D’Apice. I biancoblu ricostruiscono il vantaggio di +11 con il sottomano di Gonzalez e la tripla di Di Ianni, ma nel finale Tamulis e Ojo riportano gli ospiti sul -3 (76-73). A decidere la gara è Gonzalez con i punti nei possessi chiave, mentre Costabile dalla lunetta fissa il punteggio sul definitivo 79-75.

La Dinamo chiude così la regular season tra le migliori della categoria, a pari punti con squadre di altissimo livello, pronta ora a tuffarsi nella fase più attesa dell’anno.

Dinamo Basket Brindisi – Valentino Basket Castellaneta 79-75 (22-16; 36-39; 62-50; 79-75)

Dinamo Brindisi: Greco 8, Costabile 11, Mazzeo 2, Pulli 6, Gonzalez 16, Di Ianni 7, Sapiega 21, Cissè 8, Stankovic ne, Paciulli ne, Jovanovic ne. Coach: Cristofaro

Valentino Castellaneta: Ojo 20, Vasile 3, Postigo 6, Buo 21, D’Apice 6, Casarola 7, Tamulis 10, Contini 2, Diaz ne, Spina Diana ne, Buono ne. Coach: Luisi

Arbitri: Anselmi-Buonasorte