Diploma di Baccalaureato nella scuola europea di Brindisi. La soddisfazione di D’Attis

Il Consiglio dei Ministri di oggi, tra ulteriori misure, ha approvato il provvedimento che prevede l’attivazione, presso la Scuola europea di Brindisi, del programma di diploma del Baccalaureato internazionale (International Baccalaureate Diploma Programme).
Una bella notizia per il nostro territorio sulla quale come noto si lavora da tempo.
Grazie al Governo, in particolare ai Ministri Antonio Tajani e Giuseppe Valditara, ecco un altro tassello verso il potenziamento dei servizi scolastici internazionali in una città che ospita, tra l’altro, una delle basi strategiche delle Nazioni Unite.