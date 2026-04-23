Direzione O.R.A. della Provincia di Brindisi: al Media Porto le idee degli studenti diventano startup

Un laboratorio di idee che prende forma e guarda al futuro del territorio: il 28 aprile, dalle 8.00 alle 14.00, il Media Porto di Brindisi ospiterà due Orientation Lab dedicati allo sviluppo d’impresa, protagonisti gli studenti dell’IISS “E. Fermi” di Francavilla Fontana.

L’iniziativa rientra nel progetto Punti Cardinali della Provincia di Brindisi ed è realizzata in collaborazione con The Qube, incubatore d’impresa certificato, da tempo impegnato nella valorizzazione dell’autoimprenditorialità giovanile. Un percorso che parte dai banchi di scuola e si trasforma in esperienza concreta, tra confronto, sperimentazione e visione.

Gli studenti saranno chiamati a mettersi in gioco con il format della pitch presentation: presentazioni brevi ed efficaci in cui ogni squadra racconterà la propria idea imprenditoriale, partendo da un bisogno reale fino alla proposta di una soluzione innovativa. Un esercizio pratico per trasformare intuizioni in progetti concreti e sviluppare competenze chiave per il futuro.

Ad accompagnarli, i formatori di The Qube insieme ai docenti, in un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e mondo dell’innovazione. Il Media Porto, con la sua vocazione creativa e laboratoriale, rappresenta il contesto ideale per favorire progettazione, contaminazione di idee e crescita.

Il percorso ha già prodotto risultati significativi: sette team hanno sviluppato proposte innovative per Francavilla Fontana e i comuni limitrofi, spaziando da prodotti food rivisitati in chiave “fit” a nuove esperienze turistiche e soluzioni smart per i servizi locali. Quella del 28 aprile sarà una nuova tappa per consolidare il lavoro svolto e rafforzare nei giovani una cultura d’impresa consapevole e radicata nel territorio.