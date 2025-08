“Esprimo profondo cordoglio per la morte della dirigente di Polizia di Brindisi: una notizia drammatica che scuote tutta la nostra comunità. Partecipo al dolore della famiglia, in particolare del marito e della piccola figlia, del questore e di tutti i suoi colleghi colpiti da questa tragedia. Un gesto estremo di fronte al quale non ci sono parole, ma solo tanto sgomento”. Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.