DIRIGENTE SOSPESO – LUPERTI: INVIATA NOTA AL PREFETTO, MA E’ GRAVE CHE ROSSI TACCIA E 2 SEGRETARI GENERALI NON SI SIANO ACCORTI DI NULLA…

Sarà il Prefetto di Brindisi a valutare le mie osservazioni, inviate per conoscenza anche al Sindaco di Brindisi ed al Presidente della Provincia. La vicenda, come è noto, è quella relativa all’incarico dirigenziale ai servizi sociali del Comune di Brindisi conferito dal sindaco Rossi al segretario generale della Provincia (all’epoca presieduta dallo stesso Rossi) Maurizio Moscara.

Sulla vicenda è altrettanto noto che il Ministero dell’Interno ha avviato un procedimento proprio nei confronti del dott. Moscara. Il che ha spinto il sindaco Rossi a sospenderlo dal suo incarico dirigenziale.

Spiace che proprio il dott. Moscara debba subire un trattamento di questo tipo per decisioni prese dalla massima carica politica dei due enti in questione. E lo stesso Rossi ha ritenuto di violare nuovamente la legge nel momento in cui ha reso noto il provvedimento di sospensione dalle sue funzioni del dott. Moscara, venendo meno ai vincoli di riservatezza imposti per legge (protezioni dei dati personali).

Ci troviamo di fronte, insomma, ad una spaventosa superficialità dell’ing. Rossi, accentuata dalla decisione di nominare il dirigente dei servizi finanziari Falco al posto di Moscara anche ai servizi sociali. In questo caso, come nel precedente, sarà chiamato a vagliare i suoi stessi provvedimenti (assunti come dirigente dei servizi sociali), ma questa volta in veste di dirigente dei servizi finanziari.

Insomma, una vicenda incredibilmente ingarbugliata su cui il sindaco Rossi non ha inteso fornire alcun chiarimento ai cittadini, perseverando con un modo di fare irrispettoso nei confronti dei cittadini che lo hanno eletto. Una forma eloquente, insomma, di metodi poco democratici di gestione della cosa pubblica.

Infine, una nota sui segretari generali di Comune e Provincia. Possibile che non si siano resi conto di tutto ciò che Rossi stava firmando? Possibile che non abbiano riscontrato anomalie di alcun tipo? O sono stati contagiati anche loro dal sistema-Rossi che consiste nel pensare di non dover dare conto a nessuno?

Pasquale Luperti – ex assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi