Dirigenti aziendali. Maggiore visibilità e novità contrattuali

Un pomeriggio di approfondimento e confronto dedicato al futuro della dirigenza e del welfare aziendale. Questo è’ stato il tema dell’incontro dal titolo “I nuovi manager tra contratto, previdenza e sanità”, promosso da Federmanager Puglia. in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, tenutosi nel pomeriggio nel Salone dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, a Brindisi. Sono intervenuti Francesco Mastro, Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, Vincenzo Marucci, presidente Federmanager Puglia, Fabrizio Solomita, presidente regionale ANCL, Danilo De Lumè, referente AIDP Puglia-Basilicata per Lecce e Brindisi, Graziana Casieri, presidente ANCL U.P. Brindisi e Giusy Rosiello, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi.

Interventi introduttivi di Valerio Quarta (Federmanager Brindisi), Giuseppe Danese (presidente Confindustria Brindisi) e Dario Montanaro (presidente ASRI). La relazione e’ stata di Mario Cardoni, direttore generale Federmanager, che ha illustrato le novità del CCNL dirigenti e del welfare. In conclusione il presidente di Assidai – Fondo Sanitario Federmanager Armando Indennimeo e il direttore generale Marco Rossetti hanno presenterato il prodotto unico dedicato alla sanità integrativa dei dirigenti