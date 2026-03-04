Diritto alla mensa e buoni pasto. Ulteriore vittoria legale della Fials

La FIALS ottiene una nuova vittoria legale: il Giudice ha riconosciuto il diritto alla mensa ed al buono pasto sostitutivo per i dipendenti iscritti FIALS dell’ASL di Brindisi, sancendo in modo chiaro ciò che per anni è stato ingiustamente negato ai dipendenti dei vari presidi differentemente da quanto garantito ai dipendenti dell’Ospedale Perrino.

Si tratta di un risultato concreto, tangibile e inequivocabile, frutto di una battaglia sindacale portata avanti con determinazione, competenza e coerenza.

La FIALS è stata il sindacato che, dopo la vittoria ottenuta per i festivi infrasettimanali che ha portato al riconoscimento del diritto a tutti i dipendenti dell’Asl di Brindisi, ha intrapreso in maniera convinta questa nuova azione legale per giungere fino in fondo al riconoscimento del diritto alla mensa per tutti i dipendenti dell’Asl Brindisi, senza compromessi.

La FIALS si è spesa in tutte le sedi, anche regionali, affinché nell’Asl Brindisi al pari di altre ASL pugliesi (vedasi Asl Bari, Policlinico di Bari e Asl Foggia), venissero applicate in maniera uniforme le disposizioni contrattuali del diritto alla mensa anche a mezzo dell’erogazione dei buoni pasto sostitutivi. Ma ad oggi tali tentativi sono rimasti inascoltati e nessuna soluzione è mai stata prospettata né dall’Asl Brindisi né tantomeno dalla Regione. Non è accettabile che esistano lavoratori di serie A e di serie B all’interno dello stesso sistema sanitario regionale.

Con i ricorsi avviati la FIALS ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire della mensa di servizio o all’erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive per ogni giorno di effettiva presenza in servizio per più di 6 ore ed al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa

La sentenza dunque, in linea con quanto richiesto, ha confermato il principio fondamentale: i diritti non si elemosinano, si rivendicano e si conquistano. Il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo non è un privilegio o una concessione ma un DIRITTO e come tale deve essere garantito e tutelato, soprattutto per chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla collettività.

La FIALS ribadisce con forza che non arretrerà di un passo nella difesa dei lavoratori e vigilerà affinché quanto stabilito venga applicato integralmente e senza ritardi dall’Azienda.

Questa vittoria dimostra ancora una volta che scegliere la FIALS significa scegliere un sindacato che agisce, combatte e ottiene risultati.

La FIALS c’è. La FIALS lotta. La FIALS vince.