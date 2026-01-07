Facebook Instagram
formavobis2

Dirottati a Brindisi voli per Tirana. Disagi in aeroporto

Caos in aeroporto a Brindisi per due voli della compagnia Wizzair diretti a Tirana e che, a causa del maltempo che imperversa sulla capitale albanese, sono stati dirottati proprio nell’aeroporto del Salento. Purtroppo i passeggeri che si trovavano a bordo dei velivoli Wizzair non l’hanno presa bene e quindi hanno inscenato una protesta. La conseguenza è che i responsabili dello scalo brindisino sono stati costretti a verificare la necessità di annullare altri voli diretti o in partenza da Brindisi per evitare caos in aeroporto. Al momento non si sa come potranno raggiungere Tirana coloro che sono adesso fermi a Brindisi.


