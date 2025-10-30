Disabilità, in Puglia si rafforza la rete territoriale della Lega: nominati i referenti provinciali alla presenza del Ministro Locatelli

Si è tenuta nella giornata di ieri una riunione federale del Dipartimento Disabilità

della Lega, che ha visto la partecipazione del responsabile regionale per la Puglia, On. Anna Rita Tateo, e dei

rappresentanti territoriali pugliesi, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Durante l’incontro è stato informato il Segretario regionale della Lega Puglia, Sen. Roberto Marti, sugli

obiettivi e sulle linee di intervento del Dipartimento per il territorio.

Nel corso della riunione sono stati ufficializzati i referenti territoriali provinciali della Puglia, che andranno a

rafforzare la rete della Lega a sostegno delle persone con disabilità:

• Bari: Domenico Caterina

• Lecce: Vincenzo Vespucci

• Foggia: Miriam Ventura

• BAT: Elsa Morra

• Brindisi: Mina Ruggiero

• Taranto: Mario Giuliano Neglia

Tra le ulteriori proposte illustrate dal Ministro Locatelli è stato evidenziato il tema dell’accessibilità

universale, considerato un pilastro per costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. In

questa direzione, il Ministro ha annunciato un incremento dei fondi destinati all’autonomia e al trasporto

delle persone con disabilità, a conferma dell’impegno del Governo nel garantire pari opportunità e

sostegno concreto ai cittadini più fragili.

L’On. Anna Rita Tateo ha commentato: “Queste nomine rafforzano il dialogo con i cittadini e rendono la

nostra presenza più capillare. In Puglia il tema della disabilità è stato spesso trascurato: con il lavoro del

Ministro Locatelli e del nostro Dipartimento vogliamo essere la voce dei più deboli e promuovere una reale

cultura dell’inclusione