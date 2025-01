Disagi a non finire nella scuola Pertini nel rione Paradiso

Non se la passano bene i bambini che frequentano la scuola elementare Sandro Pertini del rione Paradiso di Brindisi. Dal giorno in cui è iniziato l’anno scolastico, infatti, ci sono classi – come la terza B – che non possono più usufruire di una lavagna interriva multimediale con cui i bambini si erano abituati a fare lezioni nei primi due anni scolastici.

A questo si aggiunge il fatto che sui muri delle classi ci sono delle crepe che non fanno stare tranquilli i genitori che in quell’edificio mandano i propri figli.

In previsione della primavera, poi, si porrà il solito problema dell’assenza di tende e quindi i bambini saranno costretti a stare esposti al sole cocente.

Proprio nella terza B, inoltre, si sta in classe in un ambiente estremamente piccolo che in passato veniva utilizzato come laboratorio. Una situazione non semplice, soprattutto se si considera che la classe è composta da 21 scolari e quattro maestre, di cui tre di sostegno. Gli spazi angusti, tra l’altro, potrebbero rappresentare un problema nel caso in cui si dovesse evacuare la scuola nel giro di pochi minuti.

Di tutto questo i genitori avrebbero voluto parlare con la dirigente scolastica ma le mail inviate a scuola sono rimaste senza risposte.

Ecco perché adesso il problema è stato posto anche attraverso la stampa, nella speranza che almeno questo possa servire a richiamare le attenzioni sui disagi che vivono bambini e personale scolastico all’interno di un edificio che appare in qualche modo inadeguato.