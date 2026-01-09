Facebook Instagram
Disagi istituto “Morvillo Falcone-Melissa Bassi”. Intervento immediato della Provincia

In merito ai disagi riscontrati questa mattina presso l’istituto “Francesca Laura Morvillo Falcone – Melissa Bassi”, la Provincia di Brindisi esprime rammarico per le difficoltà segnalate da studenti e personale scolastico.

Si precisa che, non appena ricevuta comunicazione del nuovo malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, i tecnici provinciali si sono recati immediatamente sul posto insieme alla ditta incaricata della manutenzione, avviando le verifiche e gli interventi necessari per il ripristino del servizio.

La Provincia segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è impegnata a garantire condizioni di sicurezza e adeguato comfort negli edifici scolastici, nella piena consapevolezza dell’importanza di ambienti idonei allo svolgimento delle attività didattiche.

Brindisi, 9 gennaio 2026

