DISAGI NEL TRIBUNALE DI BRINDISI – IL SEN. BUCCARELLA SCRIVE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

BUCCARELLA – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

si apprende da fonti di stampa (“Brindisi Report”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Norba online”) dell’annosa situazione che affligge il Tribunale di Brindisi;

da oltre 5 anni persiste un malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione che riguarda parte degli uffici della Procura e del giudice per le indagini preliminari, oltre a tutti gli uffici del tribunale;

la situazione critica si ripresenta sia in inverno (con temperature negli uffici anche di 5 gradi e i dipendenti costretti a lavorare con il cappotto) che in estate (con temperature che negli uffici raggiungono i 40 gradi);

già in diverse occasioni i dipendenti si sono rifiutati di entrare negli uffici che versano in queste condizioni, inscenando proteste spontanee nell’atrio del tribunale;

anche le segreterie territoriali di CISL FP, CGIL FP e UILPA si sono attivate da anni informando gli uffici competenti dello scenario e proclamando contestualmente anche lo stato di agitazione del personale;

le previsioni meteorologiche rilevano in questi giorni e per le settimane a seguire temperature elevatissime che non si registravano da oltre 70 anni, cosa che non può fare altro che aggravare la situazione critica che impedisce il normale svolgimento delle attività del Tribunale di Brindisi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

quali misure intenda approntare per risolvere in modo strutturalmente definitivo la situazione insostenibile che da anni affligge le strutture del Tribunale di Brindisi.