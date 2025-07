Discarica Autigno. Caroli: “Tempi di intervento improcrastinabili per disinnescare una vera e propria bomba ecologica”

“La discarica di Autigno è una vera e propria bomba ecologica su cui la mia attenzione è alta da mesi. Oggi, nel corso della specifica audizione svoltasi in Terza Commissione alla presenza dell’assessore Triggiani e della dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, Antonietta Riccio, in attesa dei risultati delle prime analisi del sottosuolo, ha ribadito la necessità di porre in essere tutte quelle azioni utili a mettere in sicurezza un’area rilevante e che interessa i Comuni di Brindisi, San Vito dei Normanni, Carovigno e Latiano e che dista appena tre kilometri dall’Oasi di Torre Guaceto”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, che prosegue: “Le preoccupazioni delle comunità per i danni ambientali e per i rischi connessi alle coltivazioni circostanti devono essere fugate il prima possibile e, già a settembre, sarà mia premura chiedere una nuova audizione per chiedere alla Regione Puglia e all’Arpa lo stato della situazione all’esito del primo stralcio di interventi programmati. E’ di fondamentale importanza comprendere appieno lo stato di salute del sottosuolo in un’area che, nei mesi più piovosi, si trasforma in un vero e proprio accumulo di acqua che va poi ad alimentare in maniera importante la falda. I tempi sono ovviamente improcrastinabili e bisogna assolutamente mettere fine a un caso di inquinamento che provoca evidenti danni ambientali”, conclude Caroli.