ALPAA Puglia segue con attenzione le vicende che riguardano l’area della discarica Autigno – Formica, soprattutto in ragione del progetto di ampliamento del sito, e le ricadute che le criticità ambientali potrebbero avere sull’agricoltura, sulla zootecnia e sullo sviluppo agroalimentare del territorio. Come associazione riceviamo da tempo ripetute segnalazioni da parte di agricoltori e allevatori preoccupati per gli effetti che tali problematiche possono avere sulle produzioni, sull’utilizzo delle risorse idriche e sulla reputazione di un’area che ha costruito la propria identità sulla qualità delle produzioni agricole, sul biologico e sulla tutela della biodiversità.Le preoccupazioni del mondo agricolo – come abbiamo già avuto modo di rappresentare – trovano oltretutto riscontro nell’adozione di provvedimenti straordinari a tutela della salute dei cittadini da parte dell’allora Sindaco del Comune di Brindisi, con ordinanza sindacale emanata nel 2017, a seguito delle risultanze dei monitoraggi sui pozzi ricadenti nell’Area Autigno – Formica. In applicazione del principio di precauzione furono infatti disposte misure restrittive particolarmente rilevanti, tra cui il divieto di irrigazione delle colture orticole mediante acqua di falda, il divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi destinati all’alimentazione zootecnica, nonché all’utilizzo delle acque di falda per usi civili e/o sanitari, con esclusione degli scarichi wc.L’ordinanza prevedeva che tali misure rimanessero in vigore fino alle risultanze del “Piano di Monitoraggio” e agli accertamenti che la ASL Brindisi avrebbe dovuto eseguire per verificare eventuali contaminazioni delle colture arboree e arbustive, in particolare uliveti e vigneti, da metalli pesanti e nitrati.Per ALPAA Puglia è quindi necessario fare piena chiarezza su tali verifiche. Gli agricoltori, i nostri contadini, gli allevatori e le comunità interessate hanno il diritto di conoscere gli esiti del monitoraggio, lo stato delle matrici ambientali e le valutazioni effettuate dagli Enti competenti, anche alla luce del fatto che dopo il 2017 la contaminazione della falda non si è arrestata ed i controlli effettuati da ARPA negli ultimi anni hanno certificato un grave stato di inquinamento. La trasparenza rappresenta una condizione essenziale e imprescindibile per tutelare non solo la salute pubblica, ma anche il lavoro dei nostri agricoltori, che in questi anni hanno dovuto convivere con situazioni ambientali pregiudizievoli per lo sviluppo del comparto agroalimentare e zootecnico locale. È opportuno, inoltre, precisare che nell’area estesa Autigno/Formica a poche centinaia di metri scorre il Canale Reale con recapito finale nella Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto già inserita in un ecosistema estremamente delicato.Per queste ragioni ALPAA Puglia chiede formalmente alla ASL Brindisi di rendere pubblici i risultati del predetto “Piano di Monitoraggio” previsto nell’Area Autigno/Formica e di indicare tempi certi per la diffusione dei dati e delle valutazioni effettuate anche perché la suddetta ordinanza del 2017 prevede che “…sulla base degli esiti degli accertamenti che l’ASL avvierà nel breve termine, saranno valutati ed adottati tutti i necessari ulteriori interventi e provvedimenti tesi alla tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’igiene ambientale.”I nostri contadini hanno il diritto di conoscere lo stato dell’ambiente in cui operano. Si ribadisce che la trasparenza dei dati è un presupposto indispensabile per garantire tutela della salute, sicurezza ambientale, sviluppo delle produzioni di qualità e futuro delle comunità interessate.Il Presidente ALPAA Puglia