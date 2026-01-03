Discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente

Alla luce del crescente dibattito politico e cittadino sull’ipotesi di ampliamento della discarica di contrada Formica, il sottoscritto, Presidente della Commissione Ambiente, ha ritenuto necessario un approfondimento istituzionale della questione.

Per tali ragioni è stata convocata la Commissione Ambiente per giovedì 8 gennaio alle ore 11:00, presso il Salone “Mario Marino Guadalupi”, al fine di avviare un confronto trasparente e puntuale su un tema di grande rilevanza ambientale, sanitaria e territoriale per la città.

È stata formalmente richiesta la presenza:

• dell’Assessore all’Ambiente, Livia Antonucci;

• del Dirigente del settore, Ing. Stefano Morciano.

L’obiettivo della Commissione è acquisire elementi chiari e completi sull’ipotesi di ampliamento, sulle ricadute ambientali e sulle eventuali alternative nella gestione del ciclo dei rifiuti, garantendo il pieno coinvolgimento degli organi istituzionali competenti e il diritto dei cittadini a un’informazione corretta e trasparente.

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente