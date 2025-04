Discarica Enerambiente. Domani a Brindisi conferenza stampa del presidente Emiliano

Con atti di Giunta Regionale sono stati individuati i siti di discariche di rifiuti urbani e di rifiuti derivanti dal loro trattamento su cui agire prioritariamente al fine di conseguirne la chiusura definitiva ex art. 12 del D. Lgs. 36/2003 e assicurare la realizzazione dei presidi ambientali utili e necessari alla messa in sicurezza, post gestione e riconversione degli stessi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con la dotazione finanziaria a valere sulle risorse pubbliche pari a € 75.000.000,00.

Venerdì 4 aprile 2025, alle ore 12:30, presso la Sala della Colonna, sita a Palazzo Nervegna, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è convocata conferenza stampa per presentare le attività sino ad oggi svolte e gli obiettivi conseguiti nonché i risultati da traguardare per la definitiva risoluzione delle criticità ambientali connesse alla discarica Enerambiente, in contrada Formica.