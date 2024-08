Discarica Formica. A San Vito una manifestazione di protesta

CGIL, Verdi e Sinistra, Europa Verde, con il supporto dell’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanno, hanno organizzato per questa sera una manifestazione di protesta contro la proposta di ampliamento della discarica Formica. E’ stata l’occasione per ribadire il concetto che il territorio tra Brindisi e S. Vito ha già dato tanto in tema ambientale. Anche se per questo ampliamento il Comune di Brindisi, per voce del sindaco Marchionna, non si era dichiarato contrario. Un parere opposto a quello del sindaco di San Vito, Silvana Errico. La stessa Errico ha visitato ieri la discarica Formica riscontrando all’apparenza una situazione sotto controllo, ma, come ha detto, non è così. Il Segretario della Cgil, Antonio Macchia, ha parlato di 3 milioni di metri cubi di ampliamento della superficie della discarica. Mentre altro intervenuti hanno evidenziato la gravita della situazione se si accoppia il tutto alla discarica limitrofa di Autigno. Il sindaco Errico ha proposto per la prossima settimana un incontro tra i soggetti interessati dei comuni di Brindisi, San Vito, Carovigno e Mesagne per capire una volta per tutte – ha detto Silvana Errico – cosa si vuole fare di questo territorio.