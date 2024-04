Discarica Formica – Adesione delle associazioni alla manifestazione promossa dalla CGIL contro l’ampiamento della discarica Formica

Le associazioni Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Medicina Democratica, A.C.L.I. Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, ANPI Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi aderiscono alla manifestazione di protesta che la Cgil Brindisi ha indetto per il prossimo 6 aprile a San Vito dei Normanni, contro l’ampliamento della discarica “Formica Ambiente”.

“Ambiente” un termine usato impropriamente poiché di rispetto, verso questo e verso i cittadini che abitano nelle vicinanze, ce n’è poco.

La discarica Formica ha sempre avuto e creato criticità notevoli e quindi non è assolutamente pensabile che si possa ampliare per smaltire due milioni di tonnellate di rifiuti, moltiplicando così i disagi e situazioni pericolose per la salute degli abitanti di San Vito.

Riteniamo non solo giusto opporsi al suo ampliamento, ma soprattutto chiediamo che questa discarica venga messa in sicurezza e chiusa.

Per far questo crediamo necessario un diverso e virtuoso approccio verso lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, che deve vedere coinvolte le istituzioni comunali, provinciali e regionali.

Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Medicina Democratica, A.C.L.I. Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, ANPI Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi