Discarica Formica Ambiente. Il circolo Atreju aderisce alla manifestazione

Atreju si schiera in prima linea nella battaglia per difendere l’ambiente e la salute pubblica e aderisce alla manifestazione pubblica che si tiene nel pomeriggio a San Vito dei Normanni. Siamo profondamente preoccupati per il possibile ampliamento della discarica Formica.

In un contesto in cui il benessere ambientale e la salute pubblica dovrebbero essere priorità incontrastate, ci troviamo di fronte a una situazione in cui le istituzioni locali rischiano di trascurare tali interessi fondamentali, optando invece per valutazioni particolaristiche e decisioni prese a porte chiuse, senza coinvolgere adeguatamente la nostra comunità.

Atreju chiede maggiore trasparenza e che le decisioni cruciali vengono prese fornendo spiegazioni esaustive sugli accordi assunti e, soprattutto, sulle implicazioni ambientali e sanitarie. Come cittadini responsabili, è nostro dovere promuovere una governance più trasparente e partecipativa e, per questo, non possiamo che condividere la posizione del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia di San Vito dei Normanni che, nei giorni scorsi, ha palesato l’esigenza di approfondire la vicenda attraverso la richiesta di informazioni ed incontri ufficiali.

È per questo motivo che Atreju parteciperà attivamente alla manifestazione contro l’ampliamento della discarica a San Vito dei Normanni. Chiediamo alle istituzioni locali di agire con responsabilità e di coinvolgere la popolazione nelle decisioni che influenzano il nostro ambiente e la nostra salute.

Invitiamo tutti i cittadini della Provincia ad unirsi nella protesta pacifica per difendere il nostro diritto a un ambiente sano e sicuro per le generazioni future.

Circolo Territoriale FDI Atreju Brindisi