Discarica Formica Ambiente – in Commissione la maggioranza non si presenta. E le opposizioni attaccano

Le vicende legate alla discarica Formica Ambiente continuano a generare polemiche. In mattinata si è svolta una riunione della Commissione Ambiente, convocata dal presidente Roberto Quarta. All’ordine del giorno la discussione sulla vicenda legata ad un iter autorizzativo in atto per la discarica Formica Ambiente. Sta di fatto, però, che tutti i componenti della maggioranza che governa il Comune di Brindisi (escluso, ovviamente, Quarta) hanno disertato i lavori della Commissione. Il fatto è stato commentato negativamente dai componenti di opposizione e, in particolare, da Lino Luperti, Riccardo Rossi e Roberto Fusco. I tre hanno chiesto di poter avere il verbale della conferenza di servizi svoltasi a Bari per verificare il parere espresso dal Comune di Brindisi e dagli altri enti. Il tuto, anche in considerazione del fatto – hanno sottolineato – che la città è stata esclusa dai processi decisionali su un argomento di tale rilevanza sul piano ambientale.