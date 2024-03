Discarica Formica Ambiente : per il M5s troppe anomalie

Discarica Formica Ambiente : troppe anomalie

Il gruppo territoriale M5S della città di Brindisi esprime la propria

contrarietà per non aver il Sindaco portato in consiglio comunale,

come necessario, la richiesta della società Formica Ambiente di

ampliare la propria discarica, partecipando ad una conferenza dei

servizi ed esprimendo un parere di non contrarietà senza aver

sottoposto la questione al Consiglio Comunale e senza neppure

portare l’argomento nella competente Commissione Ambiente. Il

capogruppo del Movimento 5 stelle, Roberto Fusco, ha chiesto

oggi in Commissione ambiente – incredibilmente disertata dai

consiglieri di maggioranza – copia degli atti di tutta la pratica per

poter assumere ogni iniziativa necessaria alla tutela della salute dei

cittadini di Brindisi e dei comuni limitrofi alla discarica medesima. Il

capogruppo del Movimento 5 stelle ha anche preannunciato in

Commissione ambiente la presentazione di un ordine del giorno

che impegni il Sindaco a costituirsi nel giudizio pendente tra ASI,

EDISON ed AUTORITA PORTUALE avente ad oggetto il mancato

rispetto da parte del progetto dell’impianto di gas EDISON della

distanza di 30 metri dai binari esistenti in zona Asi e nell’area di

Costa Morena Est.

Gruppo Territoriale Brindisi M5S