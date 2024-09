Discarica Francavilla Fontana, approvato in giunta regionale il finanziamento per la messa in sicurezza. Bruno: “Traguardo atteso per anni dalla mia città. Ora avanti coi lavori”

La ex discarica di Francavilla Fontana in contrada San Vito, finalmente, sarà bonificata e messa in sicurezza.

Questa mattina la giunta regionale ha approvato il finanziamento da 75 milioni di euro per disinnescare questa ed altre bombe ecologiche sparse sul territorio regionale.

E quella di Francavilla è stata posta in alto, quale massima priorità, seguita dalla ex discarica “Enerambiente” di località Formica a Brindisi.

Sono felice di poter dare alla mia città questa notizia perché per anni quella ex discarica ha rappresentato una costante minaccia per la salute dei miei concittadini e per quella del nostro ambiente.

E e proprio questa ragione, fin dal primo giorno del mio insediamento nella Commissione Ambiente del Consiglio regionale, ho fatto tutto quanto in mio potere per giungere a questo traguardo.

Con un grado di rischio relativo pari a 55,5, la discarica di contrada San Vito risulta essere la prioritaria in tutta la Puglia, tra quelle destinatarie dell’intervento appena finanziato. E mi auguro che ora, stanziati i fondi, i lavori inizino il prima possibile e si concludano con efficacia e rapidità.

Per troppi anni Francavilla ha dovuto attendere immobile la fine di questa minaccia sulla testa di migliaia di famiglie e di un intero territorio.

Ora quella minaccia sta per essere cancellata.

E per questo attesissimo risultato voglio ringraziare l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, l’assessore alla Programmazione economica Raffaele Piemontese, il Presidente Michele Emiliano e tutta la giunta regionale.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)