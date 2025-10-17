Discesa libera – Al cinema Impero il film che racconta con delicatezza l’Alzheimer. Alcune scene del film girate a Brindisi

Sabato 18 e domenica 19 ottobre (spettacolo unico alle ore 18.00) sarà proiettato a Brindisi il film “Discesa Libera”, nell’ambito della Rassegna d’Autunno organizzata dal Cinema Teatro Impero. Il film, per la regia di Sandro Torella, indaga sulle fragilità e sul potere curativo dell’arte e dell’amicizia, una storia intensa su identità perdute e riscatto interiore, che fa riflettere su una malattia sociale che coinvolge, oltre al malato, anche chi lo circonda, spesso con un impatto devastante.

Alcune scene del film, girato nella provincia di Roma, sono state effettuate a Brindisi.

“Discesa libera – dichiara il regista e attore Sandro Torella, che sarà presente durante le due proiezioni a Brindisi in collegamento da Roma – è una caduta verso il basso, ma piena, consapevole per quanto possibile, una discesa libera di un uomo giovane che desidera andare controcorrente ed è costretto a ricominciare da capo e reinventarsi seguendo la sua stella; è la discesa libera di una malattia che, anch’essa inesorabile, può essere vissuta in bilico e senza paura come tutte le vite del resto”.

Il film narra la storia di Manuel Falco (Sandro Torella), un giovane attore emergente e di successo che, per colpa della sua irriverenza, viene estromesso dal settore dello spettacolo. Anziché abbattersi, decide umilmente di ricominciare con piccoli lavori e finisce per fare il badante di Vittorio (Massimo Mirani), un anziano malato di Alzheimer, padre di una sua amica attrice.

Quando Vittorio viene ricoverato in una residenza per anziani Manuel, non arrendendosi alla nuova situazione, si reca nella struttura dove conoscerà l’affascinante dottoressa De Blasi (Jennifer Mischiati) e, con un espediente, si farà integrare come volontario per stare al fianco del suo nuovo e unico amico. La situazione critica di queste persone malate conosciute in clinica induce l’indomito Manuel a studiare, informarsi e cercare il modo di risolvere i loro problemi attraverso l’arte, chiedendo il consenso alla dottoressa per mettere in scena uno spettacolo teatrale con protagonisti proprio queste persone.

Il film Discesa Libera rientra nel progetto Rete Prevenzione Alzheimer della Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri e nasce dal cortometraggio Vittorio del 2019, che ha partecipato al Vertical Movie Festival nello stesso anno ottenendo un ottimo consenso di critica e pubblico.