A Fasano un incontro con istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e professionisti per affrontare le sfide educative e sociali delle nuove generazioni

Fasano, 28 novembre 2026 – Comprendere le cause del disagio giovanile e costruire una rete territoriale capace di offrire risposte concrete rappresentano oggi una delle principali sfide per istituzioni, famiglie e comunità educanti. Con questo obiettivo si terrà il convegno “Disgregazione Giovanile – Comprendere il disagio, Costruire comunità”, in programma sabato 28 novembre 2026, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso il Laboratorio Urbano CiaiaLab, in Via Vittorio Emanuele n. 76 a Fasano.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un confronto multidisciplinare sui fenomeni che interessano il mondo giovanile, approfondendo le dinamiche del disagio, della devianza minorile, dell’emarginazione sociale e delle opportunità di prevenzione attraverso una collaborazione efficace tra istituzioni, scuola, famiglia, terzo settore e forze dell’ordine.

Ad intervenire saranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo della giustizia,:

Francesco Zaccaria , Sindaco di Fasano;

, Sindaco di Fasano; Antonio Scianaro , Consigliere Regionale;

, Consigliere Regionale; Don Nico Porticelli , Parroco;

, Parroco; Guido Aprea , Prefetto di Brindisi;

, Prefetto di Brindisi; Gianna Maria Nanna , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari;

, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; Antonio La Scala , Avvocato penalista del Foro di Bari;

, Avvocato penalista del Foro di Bari; Matteo Ciani , Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano;

, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano; Francesco Lonigro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Fasano.

L’evento sarà moderato dal dott. Angelo Laguardia, mediatore familiare e Disability Manager, e dalla dott.ssa Alma Cisternino, funzionario giudiziario presso il Tribunale di Bari.

L’incontro intende offrire spunti di riflessione e strumenti operativi per comprendere i segnali del disagio giovanile, rafforzare le azioni preventive e favorire la costruzione di una comunità più inclusiva, attenta e responsabile. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle istituzioni, delle famiglie e delle agenzie educative nella promozione della legalità, del benessere sociale e della partecipazione attiva dei giovani.

La cittadinanza, gli operatori del settore sociale ed educativo, i professionisti, gli studenti e le famiglie sono invitati a partecipare.