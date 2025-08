Disinfestazione antialare – Quarta: non convocato, ma positivo che si stia intervenendo

Apprendo, ormai come consuetudine dai mezzi di informazione, che l’Assessore Antonucci abbia convocato per lunedì prossimo la società Teknoservice, il Direttore Ing. Morciano e il DEC per fare il punto sulla disinfestazione alare, aggiungendo anche quella sulle blatte.

È evidente, però, che si sia volontariamente omesso di convocare il Presidente della Commissione Ambiente, nonostante la stessa fosse stata invitata a relazionare ai commissari sugli incontri avvenuti nei mesi scorsi, dei quali la Commissione non ha mai ricevuto notizie.

Risulta inoltre anomalo che un Assessore debba convocare il proprio Dirigente, che si trova a pochi metri nel medesimo corridoio, per aggiornarsi sulla situazione.

Nonostante ciò, accolgo positivamente che, neanche 24 ore dopo il mio sollecito trasmesso via PEC, la situazione appaia finalmente sbloccata.

Sarà mia premura convocare martedì i soggetti coinvolti in Commissione Ambiente (sperando nella loro presenza) per aggiornare i colleghi commissari sugli sviluppi dell’incontro di lunedì.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi