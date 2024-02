Dispersione scolastica. Convegno dell’Inner Wheel Brindisi

“Fare rete e alleanze nel territorio. Per non perdere la strada”. Questo il tema del convegno organizzato ieri sera presso il Museo Ribezzo di Brindisi dall’Inner Wheel club per tracciare i giusti percorsi, dal punto di vista psicopedagogico, per stoppare il triste fenomeno della dispersione scolastica. Sono intervenute la psicologa Alessandra Campana, e le pedagogiste Elvira D’Alo’ e Antonella Mastro. Ha moderato la collega Valeria Cordelia Arcangeli. Ha introdotto la presidente del club, Francesca Capeto.