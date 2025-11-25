Disponibile dal 25 Novembre sui canali social Ruahart Artistic Worship il primo episodio del format

NOTE DI STORIA, interamente ideato e realizzato dall’Associazione Ruahart Artistic Worship.

Una serie di video racconti dei luoghi più belli di Brindisi guidati dalla Prof.ssa Chiara Romano, docente

di storia dell’arte e arricchiti da intermezzi di musica dal vivo.

«NOTE STORIA – Brindisi come non l’hai mai ascoltata.

Tra pietre antiche e mare aperto, la città prende voce: nei suoi luoghi, nelle sue persone, nelle

emozioni che custodisce.

Un viaggio dove le note diventano musica, ma anche appunti, ricordi, immagini che riportano al centro

il patrimonio culturale di Brindisi.

Dalle colonne romane ai vicoli del porto, ogni passo è una nota da ascoltare; ogni angolo, una storia

pronta a riaffiorare.

Lasciati guidare da un racconto che illumina lo sguardo, sorprende, connette.

NOTE DI STORIA: il passato che risuona forte. Il presente che si ferma ad ascoltarlo.»

