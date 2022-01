DISSERVIZI SULLA TRATTA BRINDISI-TARANTO DA QUANDO SI UTILIZZA IL BUS SOSTITUTIVO

Disservizio Trenitalia tratta Brindisi-Taranto treno regionale 19976

Un nostro lettore ha riscontrato un disservizio del bus sostitutivo (da oltre un mese) del treno (RE 19976) tratta Brindisi-Taranto delle ore 14:01, partenza da Brindisi; giornalmente, l’autobus compie fermate – di cui non si spiega la necessità – al centro dei paesi (non nelle stazioni) di circa 15 minuti, impiegando più di un’ora per percorrere 20 km.

Inoltre, l’autobus, disponendo di un minor numero di sedili rispetto al treno, presenta un sovraffollamento che sarebbe da evitarsi considerata la situazione COVID attuale.

Il nostro lettore suggerisce la posticipazione dell’orario di partenza – 14:01 – di almeno 10/15 minuti, per dare la possibilità all’ampio numero di lavoratori e studenti, che necessitano del servizio, di usufruirne.