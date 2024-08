Disservizi Ufficio Anagrafe (oggi cittadini rispediti a casa) – Quarta: Necessari interventi urgenti

Oggi, numerosi cittadini si sono presentati presso l’Ufficio Anagrafe con prenotazioni effettuate ben due mesi fa, solo per essere respinti a causa della mancanza di personale disponibile. Questi cittadini, che avevano diligentemente prenotato il loro appuntamento in anticipo, sono stati costretti a riprenotare, causando ulteriori disagi e frustrazioni.

Questa situazione mette in luce una gestione inefficace e la carenza di risorse umane necessarie per garantire un servizio pubblico efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini. È evidente che l’attuale organico dell’ufficio anagrafe non è sufficiente a soddisfare le richieste, creando disservizi che penalizzano la comunità.

È fondamentale procedere con l’assunzione di nuovo personale per garantire la continuità e l’efficienza del servizio, allo stesso tempo qualcuno deve assumersi la responsabilità di questa cattiva gestione e adottare misure immediate per risolvere la situazione.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi