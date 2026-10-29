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Distretto della Nautica in ricordo di Giuseppe Meo



Il Distretto esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, fondatore e presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, e si unisce al dolore della famiglia, dei suoi collaboratori e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.

Con passione e determinazione, Giuseppe Meo ha contribuito alla crescita della nautica pugliese, facendo del Salone un’occasione di incontro tra imprese, istituzioni e territorio. Nel suo lavoro ha dato spazio alle competenze locali e alle nuove generazioni, sostenendo una visione di sviluppo capace di guardare al mare come risorsa e opportunità per la Puglia.

La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per Brindisi e per l’intera comunità della nautica. Restano il valore di quanto ha costruito e l’esempio di un impegno portato avanti con convinzione per oltre vent’anni.

Alla famiglia e a tutta la comunità dello SNIM giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze.

Il Distretto Produttivo della Nautica da Diporto in Puglia

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