DISTRUTTA ANCHE LA SCALETTA DELLA “CONCA”. CHE SCHIFO!

Questa volta i vandali sono entrati in azione anche in un luogo sacro per i brindisini: la Conca.

E’ stata distrutta (e probabilmente buttata in mare) una scaletta che qualche benefattore aveva collocato lo scorso anno per consentire anche ai meno atletici di fare un tuffo nel luogo simbolo del litorale brindisino.

E tutto questo avviene a distanza di pochi giorni dal “Tuffo di capodanno” che da anni è diventato un appuntamento che richiama coraggiosi da ogni parte della Puglia.

Adesso ci aspettiamo che ci sia la corsa a sostituire la scaletta distrutta, ovviamente partendo dalla rimozione di ciò che è rimasta di quella distrutta.