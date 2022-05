DISTRUTTE DUE AUTO DALLE FIAMME IN VIA ROMOLO, A BRINDISI

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta alle tre del mattino per incendio di due autovetture in via Romolo. Si tratta di

una Fiat Panda e di una Renault Megane.

L’ incendio oltre alla distruzione delle autovetture e all’ annerimento della facciata di alcune abitazioni, ha danneggiato una tubazione del gas e alcuni cavi elettrici.

L’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco ha permesso che l’incendio evitasse il coinvolgimento di ulteriori autovetture e abitazioni. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.