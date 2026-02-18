Diventare protagonisti dell’evoluzione sostenibile del territorio: aperte le iscrizioni al forum CETS di Torre Guaceto 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo forum della Carta Europea del Turismo Sostenibile di Torre Guaceto, la rete che unisce associazioni, Istituzioni e operatori che hanno voglia di fare del bene al proprio territorio. Per aderire basta compilare il documento online https://forms.gle/LmK9bmBS5essPh7k9

Il forum CETS si fonda sul coinvolgimento attivo degli stakeholder e sulla capacità di fare rete, al fine di favorire la condivisione di conoscenze, lo sviluppo di idee e buone pratiche, nonché un uso più efficiente di tempo e risorse nella programmazione e nell’attuazione di azioni per il turismo sostenibile nel territorio dell’Area Marina Protetta.

L’area di riferimento di Torre Guaceto comprende i comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni.

Rappresentanti di Istituzioni, di associazioni, imprenditori possono entrare a far parte della rete e così realizzare un’azione che possa dare un contributo positivo all’aumento degli standard di sostenibilità e attrattività del territorio.

Per fare alcuni esempi di azioni che si possono intraprendere: organizzazione di attività di pulizia spiaggia o quartiere, formazione, eventi sostenibili, raccolte fondi.

Il forum permanente costituisce il luogo attraverso cui garantire un approccio partecipativo, in cui il coinvolgimento diretto delle parti interessate sia effettivo, creando le condizioni per un confronto proficuo e un processo decisionale ampio ed efficiente, anche al fine di prevenire e gestire conflitti e contrasti.

Lo scopo del forum è supportare il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nello sviluppo e nel mantenimento di collegamenti con Istituzioni e soggetti rilevanti a livello locale, regionale e nazionale, contribuendo a un percorso realmente partecipativo che conduca al mantenimento e all’aggiornamento della certificazione CETS in modo trasparente e collaborativo.

Il forum esprime pareri e contribuisce in modo proattivo agli atti principali del processo (tra cui analisi e diagnosi, obiettivi, temi prioritari, Piano d’Azione e relativi aggiornamenti), secondo quanto previsto dalle linee guida EUROPARC, la Federazione europea delle aree protette.

Le fasi della certificazione CETS che interessano Torre Guaceto:

-la parte 1 viene concessa da Europarc Federation alle aree protette Europee che si impegnano a definire, in collaborazione con stakeholder locali, un Piano di azione per il turismo sostenibile. Il Piano è sviluppato su un periodo di cinque anni e viene aggiornato ed integrato nella fase di rinnovo della Carta;

-la parte 2 viene concessa dall’area protetta in collaborazione con Federparchi, emanazione italiana di Europarc, agli operatori del turismo che lavorano seguendo i dettami della sostenibilità ambientale, energetica e sociale, nell’ambito del territorio di pertinenza dell’area protetta già certificata CETS (per Torre Guaceto: Brindisi, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne) e collaborano con la riserva.

Per entrare a far parte per la prima volta del forum CETS di Torre Guaceto o confermare la volontà di rimanere al suo interno, basta iscriversi al modulo online https://forms.gle/LmK9bmBS5essPh7k9 entro il 2 marzo. Tutti gli iscritti saranno successivamente invitati dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e Federparchi alla riunione che avrà che avrà luogo a marzo.